Постепенно теряет слух: меньше половины необходимой суммы собрали малышке из Уральске
Спасти малышке слух может дорогостоящая операция, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Дочь жительницы Уральска Айнаш Сахаровой Амина родилась без правого уха, полностью диагноз малышки звучит как врождённая патология развития, микротия третьей степени и атрезия третьей степени, кондуктивная тугоухость справа. Другими словами, с правой стороны у девочки отсутствует слуховой проход, а также частично отсутствует ушная раковина. Других отклонений в развитии девочки нет.
Амина слышит левым ухом на уровне 60 децибел. Однако врачи говорят, что со временем слух у неё будет ухудшаться. Из-за того, что у неё нет правого уха, она плохо ориентируется в пространстве. Кроме слова "мама" в свои два года она ничего не говорит. По словам Айнаш, девочке нельзя болеть вирусными заболеваниями: во-первых, ей противопоказаны любые антибиотики; во-вторых, с правой стороны в голове, где нет уха, у неё может скапливаться жидкость.
Айнаш рассказывает, что её дочери нужна операция по выведению наружу слухового прохода и формированию ушной раковины. Такую операцию проводят лишь в Нур-Султане в специальной клинике, куда несколько раз в год приезжает специалист из Индии международного класса Ашаш Бхумкар. Он проводит операции детям по восстановлению слухового прохода и ушной раковины.
– Ситуация усложняется тем, что операцию нужно сделать, пока ребенку не исполнилось трёх лет, а Амине исполнится в июне. Во время операции в черепе ребенка просверливается отверстие, до трёх лет кость черепа у ребёнка тонкая, позже врачи не берутся делать подобные операции. Следующий визит индийского врача запланирован на весну следующего года, но мы должны внести оплату до его приезда. Сейчас мы лишь перечислили аванс в размере двух миллионов тенге, - говорит Айнаш Сахарова.
Операция обойдется семье в 32 тысячи долларов - 13,8 миллиона тенге. Айнаш при помощи социальных сетей смогла собрать 6 688 691 тенге - 48,3% от необходимой суммы. Осталось собрать ещё 7 135 308 тенге.
- Самостоятельно мы их собрать не можем. Ещё до рождения дочери мы взяли квартиру в ипотеку. Я не работаю, потому что сижу дома с Аминой. Супруг работает один, зарплата у него маленькая, ещё нужно за ипотеку платить. Нам помогают родственники. Я прошу всех помочь нам, чтобы моя малышка могла слышать и говорить. Самим нам не под силу собрать такую сумму. Я состою в группе мам, у чьих детей такие же заболевания. Этот доктор сделал подобные операции почти 80 казахстанским детям, благодаря ему они слышат. Я хочу, чтобы моя девочка тоже слышала и говорила. Помогите нам, пожалуйста, - заключила женщина.
Желающие помочь девочке могут перечислить деньги на карту Kaspi gold - 4400 4301 8504 2881. С мамой Амины Айнаш можно связаться по номеру: 87078500816.
