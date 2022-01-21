- 19 января около 22:00 на перекрестке улиц Абая - Уалиханова сотрудники остановили Toyota Camry. Автоледи ранее была лишена права управления. Авто припарковано на специальной стоянке, а в отношении нарушительницы составлен административный протокол, - отметили в полиции.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что с начала года стражи порядка задержали пять водителей, повторно управлявших автомобилем, несмотря на лишение прав.Собранные документы уже направлены в административный суд. Теперь женщине грозит штраф в размере 50 МРП (153 150 тенге) или административный арест сроком на десять суток. В прошлом году к административной ответственности за аналогичные нарушения привлекли около 200 водителей.