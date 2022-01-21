Правда, в итоге дело закрыли, но ситуацию с госслужащими рассмотрели на совете по этике, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Аким Зачаганского сельского округа Аккали Аубекеров. Фото из архива "МГ"
Сегодня, 21 января, совет по этике в онлайн режиме рассмотрел дело в отношении акима Зачаганского сельского округа Аккали Аубекерова и главного специалиста акимата Жигера Батырова. Материалы дела раскрыла сотрудник антикоррупционной службы по ЗКО Гаухар Утепова.
По её словам, в августе прошлого года в заведении «Макпал» в Зачаганске проходила свадьба. Члены мониторинговой группы Аубекеров и Батыров поехали в заведение. Но месте выяснилось, что там проходит свадьба родственника (балдыза – младший брат жены – прим. автора)
замначальника ЖКХ Уральска Ербола Арыстангалиева. Тот позвонил заместителю акима Уральска Мирасу Мулкая, который якобы дал указание уйти оттуда, заверив, что свадьба скоро разойдется. Именно так члены мониторинговой группы и поступили.
- В это время был запрет на проведение массовых мероприятий. По данному факту было начато уголовное расследование (в последствии оно было закрыто и передано в департамент по делам госслужбы – прим. автора) и только после того, как на членов мониторинговой группы было начато досудебное расследование, был заведён адмпротокол и владельца заведения оштрафовали, - рассказала Гаухар Утепова.
Как выяснилось, при расследовании дела Батыров показал на Аубекерова, якобы он распорядился о непринятии мер в отношении владельца ресторана. Аубекеров в свою очередь заявил, что ему сказал Ерлан Арыстангалиев, который позвонил Мирасу Мулкаю. Последний категорически отрицает, что он распорядился членам мониторинговой группы покинуть ресторан.
На очной ставке каждый остался при своём мнении.
На совете по этике аким Зачаганска Аккали Аубекеров подтвердил данный факт. Однако заявил, что в этот день не работала система «ИнфоКазахстан», именно в этой системе члены мониторинговой группы должны были заранее зарегистрироваться, чтобы войти в заведение. И материалы дела всё же были собраны и направлены в департамент санэпидконтроля, предпринимателя оштрафовали.
«Допросили» и замначальника ЖКХ Ербола Арыстангалиева.
- Вы мало того, что не предотвратили проведение свадьбы в период карантина, вы ещё подставили своих коллег. Вот сейчас мы рассматриваем вопрос: останутся ли они на работе?! – обратился к нему председатель совета по этике Галым Турсынбаев.
На это Ербол Арыстангалиев ответил, что вообще был против того, чтобы свадьбу делали.
- Я об этом говорил и жене, и брату жены, но жена без моего ведома договорилась с владельцем заведения. После всего произошедшего у нас постоянные ссоры с супругой, конфликты, до развода доходило. Я вину признаю. Аубекеров и Батыров пришли, я позвал жену и тещу, сказал, что нужно распускать свадьбу. Но пока все разошлись, много времени прошло. Я признаю свою вину и свою ошибку, - сказал в своё оправдание Ербол Арыстангалиев.
В свою очередь Мирас Мулкай заявил, что действительно ему звонил замначальника ЖКХ, но ответить на звонок он не мог, поскольку это мог быть вопрос по работе.
- Я не говорил, чтобы свадьба продолжалась, и не поручал членам мониторинговой группы уходить оттуда. Аккали Аубекеров сказал, что возникла такая ситуация и я сказал: И что? Делайте, как полагается! Также могу добавить, что в этот день система «ИнфоКазахстан» действительно не работала, это мы можем доказать. И когда она заработала, Аккали Аубекеров пошёл и сделал всё, что требовалось, и начал дело в отношении увеселительного заведения. И это не потому что было начато уголовное дело, а потому что заработал «ИнфоКазахстан», - сказал замакима города.
Между тем, одни члены совета по этике посчитали, что не стоит сразу применять строгое наказание в отношении провинившихся чиновников, в частности Аккали Аубекерова, поскольку у него огромный опыт в государственной службе и безупречная репутация. Впрочем, другие посчитали, что если уж госслужащие позволяют себе нарушать закон, то как вообще можно требовать их исполнения от простых казахстанцев.
В итоге по результатам голосования было решено направить в акимат города предложение о неполном служебном соответствии Батырова и Аубекерова. Также совет по этике решил поручить акиму Уральска более тщательно подбирать сотрудников и принять решение по Ерболу Арыстангалиеву (его на совете вообще предложили уволить).
- Особенно в ЖКХ. То жену убивают, то свадьбу делают. Там прям шекспировские страсти творятся, - отметила член совета по этике Алия Салиева.
