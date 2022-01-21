Утверждена Дорожная карта по обеспечению занятости высвобождаемых работников ТОО «Тенгизшевройл» до 2023 года, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В ЗКО увеличилось число зараженных COVID-19 среди сотрудников КПО и "Жайык Мунай" Иллюстративное фото из архива "МГ" Меры для обеспечения занятости высвобождаемых работников ТОО «Тенгизшевройл» обсудили на заседании республиканской трёхсторонней комиссии по социальному партнёрству и регулированию социальных и трудовых отношений. Представители ТШО рассказали, что ещё в начале 2021 года высвободили 4 649 человек, из которых 37% – жители Атырауской области. 1 286 человек получили рабочие места внутри проектов ТШО и 594 человека – вне организации. Над трудоустройством остальных работают местные исполнительные органы. Министр труда и социальной защиты населения Казахстана Серик Шапкенов ответил, что госорганами совместно с ТШО утверждена Дорожная карта по обеспечению занятости высвобождаемых работников ТОО «Тенгизшевройл» на 2021-2023 годы.
- На начало прошлого года по республике заключено более 144,8 тысяч меморандумов по сохранению рабочих мест. При исполнении работодателями взятых обязательств обеспечится сохранение 2,8 млн рабочих мест, - заверил глава ведомства.
Напомним, в конце декабря 2021 года стало известно, что 39 тысяч рабочих намерены сократить в 2022 году на Тенгизском месторождении в связи с завершением проекта «Келешек кенею». В первом квартале под сокращение попадут семь тысяч человек. В управления координации занятости и социальных программ Атырауской области тогда заверили, что держат ситуацию на контроле. Освободившихся от работы специалистов задействуют в реализации ряда государственных программ.