За оказанную услугу он заплатил пять миллионов тенге, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В Алматы мужчина пытался проехать в детсад, угрожая пистолетом Иллюстративное изображение с сайта Pixabay Покушение произошло третьего января в Туркестанской области. Несколько человек обстреляли дом известного журналиста Амангельды Батырбекова. Azattyq сообщал, что дверь открыла дочь потерпевшего. Мужчины попросили позвать отца. Когда Батырбеков вышел на улицу, он услышал крики сына со стороны магазина возле дома. В ребёнка попали пули. Ему диагностировали дробовое ранение грудной клетки, обеих верхних конечностей с повреждением мышц плеча. Сегодня, 21 января, в пресс-службе департамента полиции Туркестанской области сообщили, что раскрыли дело.
- В ходе проведения ОПМ в наше поле зрения попали двое молодых людей, жителей Шымкента. Именно они произвели выстрелы и скрылись с места происшествия. Затем вышли на посредников и заказчиков преступления. На сегодня нами задержаны в общей сложности пять подозреваемых лиц, причастных к данному преступлению. Один из жителей Сарыагашского района, а именно чиновник, заказал журналиста. Его жизнь он оценил в 5 000 000 тенге, - рассказали в пресс-службе ведомства.
В ходе досудебного расследования будут установлены мотив и все обстоятельства преступления. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.