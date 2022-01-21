Фото: КГА Как рассказали в пресс-службе департамента полиции на транспорте, задержание произошло в Шымкенте 18 января. Двух мужчин подозревают в похищении вещей во время нападения на аэропорт Алматы. Грабители избирательностью не отличались, хватали всё подряд: товароматериальные ценности, денежные средства, продовольственные товары, оргтехнику из билетной кассы, аптеки, магазинов и кафе. Вещи при досмотре изъяты. Задержанные помещены под стражу, им инкриминируют статью «Кража». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.