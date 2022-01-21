Разрыв между богатыми и бедными достиг недопустимого уровня - Токаев
Расслоение в доходах сыграло роль зажжённой спички у пороховой бочки, считает глава государства.
Фото: Берик Уали/Facebook
Касым-Жомарт Токаев на встрече с руководителями крупных бизнес-сообществ в Нур-Султане отметил, что произошедшие события вскрыли пласт многолетних проблем.
- Нам нужны реальные реформы, которые отвечают чаяниям и интересам граждан Казахстана. Страна изменилась, изменилось и отношение наших граждан к власти, экономической системе и к жизни в целом. Как я заявил 11 января в парламенте, разрыв между богатыми и бедными попросту достиг недопустимого уровня. На фоне коррупции, о которой вам хорошо известно, предпринимателям это явление действительно хорошо известно, такое расслоение в доходах сыграло роль зажжённой спички у пороховой бочки, чем воспользовались террористы, боевики и стоявшие за ними заговорщики, - сказал президент.
Также глава государства отметил, что доходы половины населения не превышают 50 тысяч тенге.
- Это крайне мало. Например, в России, несмотря на схожую структуру экономики, на оплату труда приходится 46,7%, то есть в 1,5 раза больше, чем у нас. Налицо явный дисбаланс и очевидная проблема справедливости распределения национального дохода. Международные эксперты, в частности KPMG, утверждают, что всего 162 человека владеют половиной состояния, в то время как у половины населения доходы не превышают и 50 тысяч тенге. Это чуть больше 1300 долларов в год. На такие деньги прожить невозможно, ситуацию нужно срочно менять, - сказал Токаев.
В ходе встречи президент подверг критике идею по переводу однодневных зарплат в фонд «Қазақстан халқына».
