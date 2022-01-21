Один детский сад полностью закрыли, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". 38 детсадовских групп закрыли на карантин в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" Главный санитарный врач ЗКО Мухамгали Арыспаев рассказал о заболеваемости в объектах образования.
- С первого января по области зарегистрировано 97 случаев заболевания коронавирусом среди учеников, 85 случаев среди учителей и 21 случай среди студентов. На сегодняшний день классов закрытых на карантин нет. В детских дошкольных организациях зарегистрировано 23 случая заражения. Закрыты на карантин 38 групп в 25 дошкольных организациях. А также полностью один детский сад, - сообщил Арыспаев.
Напомним, ЗКО с 14 января находится в "красной" зоне по темпам распространения коронавируса. Только за прошедшие сутки в области выявили 410 новых случаев инфицирования. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  