Дайте нам спокойно жить - жильцы многоэтажки в Уральске выступили против строительства дома по соседству

Жители обеспокоены тем, что новая пятиэтажка будет располагаться в непосредственной близости к их дому, а инженерные сети не выдержат такой нагрузки, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Татьяна Копняева Вечером 29 апреля во дворе дома №46 в микрорайоне Северо-Восток собрались около 30 жителей этого дома. Люди возмущены тем, что в их дворе собираются строить многоэтажный жилой дом. Они говорят, что новое здание будет слишком плотно расположено к их дому. Кроме этого, до 10 мая жильцы вынуждены убрать гаражи, которые расположены на месте будущего дома. – В прошлом году нам дали установку