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Социум

Дайте нам спокойно жить - жильцы многоэтажки в Уральске выступили против строительства дома по соседству

Жители обеспокоены тем, что новая пятиэтажка будет располагаться в непосредственной близости к их дому, а инженерные сети не выдержат такой нагрузки, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Татьяна Копняева Вечером 29 апреля во дворе дома №46 в микрорайоне Северо-Восток собрались около 30 жителей этого дома. Люди возмущены тем, что в их дворе собираются строить многоэтажный жилой дом. Они говорят, что новое здание будет слишком плотно расположено к их дому. Кроме этого, до 10 мая жильцы вынуждены убрать гаражи, которые расположены на месте будущего дома. – В прошлом году нам дали установку
Арайлым Усербаева
Дайте нам спокойно жить - жильцы многоэтажки в Уральске выступили против строительства дома по соседству
Жители обеспокоены тем, что новая пятиэтажка будет располагаться в непосредственной близости к их дому, а инженерные сети не выдержат такой нагрузки, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Дайте нам спокойно жить - жильцы многоэтажки в Уральске выступили против строительства дома по соседству
Дайте нам спокойно жить - жильцы многоэтажки в Уральске выступили против строительства дома по соседству
Татьяна Копняева Вечером 29 апреля во дворе дома №46 в микрорайоне Северо-Восток собрались около 30 жителей этого дома. Люди возмущены тем, что в их дворе собираются строить многоэтажный жилой дом. Они говорят, что новое здание будет слишком плотно расположено к их дому. Кроме этого, до 10 мая жильцы вынуждены убрать гаражи, которые расположены на месте будущего дома. – В прошлом году нам дали установку, чтобы мы убрали гаражи, а на их месте собираются строить пятиэтажный дом. Строительство должно было начаться в прошлом году, но у них не получилось и они перенесли на весну. Теперь мы должны до 10 мая убрать гаражи, на них у нас документов нет. Но бы хотели узнать, есть ли у застройщика результаты экспертиз, которые дают разрешение на строительство. Ведь в городе есть генеральный план, в котором не предусмотрен этот дом. Мы получили эти квартиры 32 года назад, тогда нам устно разрешили поставить гаражи. Это территория КНС, поэтому нас попросили не загораживать подъездные пути к станции. Гаражи служат для нас подсобными помещениями, так как подвалов у нас нет, а квартиры малогабаритные. Мы хотим посмотреть на  разрешительные документы, как вы его собираетесь строить? Новый дом будет вплотную прилегать к территории нашего двора. Другими словами, мы будем жить в квартирах друг друга, мы будем телевизор друг у друга смотреть. Здесь ущемлены все наши права, - возмущается жительница дома Татьяна Копняева. Кроме этого, люди уверены, что изношенные инженерные сети не выдержат двойной нагрузки, а к обещаниям застройщиков построить новые сети относятся критично. – У нас очень слабые канализационные сети, которые сделаны из советского материала. Застройщики обещают нам сделать другие, из китайского материала, который не выдерживает ничего. У нас слабая трансформаторная станция, при малейшем ветре мы сидим без электричества. Если здесь поставят еще один дом, то сети просто не выдержат. Дайте нам спокойно жить, мы собрали подписи жильцов, все против. Жильцы писали во все инстанции, в том числе и в акимат. Нам пришел ответ, что эта земля принадлежит государству. Да, мы согласны, она государственная, но используйте ее для другого, постройте сквер, парк, детскую площадку, зону отдыха. У нас у всех есть дети, где им играть? Мы просим помощи у городских властей и требуем остановить строительство. У нас сплошные степи, стройте дома в других местах, - рассказала Татьяна Копняева. Жительница соседнего дома Татьяна Мозговая говорит, что написала письмо в земельный отдел города Нур-Султан. – Сегодня мне позвонили из столицы и сказали, что отправили мне письмо, оно еще не дошло. Проверяющий приезжал сюда в апреле, сказал, что выписал предписание нашему акимату о незаконности этого постановления. Поэтому вы не имеете право на эту землю. Как только мне пришлют официальное письмо я вам его предоставлю, - заявила женщина Выяснилось, что строительством нового дома будет заниматься ТОО "Таскала транс газ". Представитель подрядной компании продемонстрировал собравшимся все разрешительные документы и заверил, что аким города вынес постановление о предоставлении земельного участка на строительство дома. – Сейчас проектно-сметная документация находится на государственной экспертизе, на днях мы получим разрешение на строительство. Но сначала мы должны освободить эту территорию, которая захвачена незаконно. Вместо гаражей у нас будет парковка. Здесь у вас играют дети, а что там творится? Сколько лет гаражи здесь стоят, сколько там мусора, ям и хлама. Вы здесь живете, но почему-то здесь никто не убирает мусор, - попытался успокоить собравшихся представитель компании застройщика Жоныс Досжанов. По его словам, на месте гаражей будет построено коммерческое здание, в данном случае дом. – Есть участок земли, его нам предоставили, мы получили техническое условие, ГАСК выдаст талон на строительство и приступим к строительству, - заявил мужчина. Представитель АО «СПК «Aqjaiyq» Асылхан Карлиев говорит, что дом будет строиться не по государственной программе. Земля предоставлена под строительство дома в соответствии с постановлением акима города. – Заявитель сам определяет место расположения земельного участка. Заявление поступает в уполномоченный орган в лице отдела архитектуры. Они рассматривают возможность предоставления земельного участка. При положительном заключении предоставляется земельный участок, - отметил Асылхан Каирлиев. Заместитель акима города Асхат Кульбаев рассказал, что рабочего проекта, который прошел экспертизу, пока еще нет. Поэтому общественные слушания не проводились. – Расстояние между многоэтажными домами должно быть не менее 20 метров, это требование в этом случае соблюдено. Земельный участок находится в государственной собственности, а гаражи на этом участке стоят незаконно, они не легализованы. Да и эстетики там мало. С точки зрения законности и норм градостроительства я проблем не вижу. Жильцов я понимаю, встречался с ними два раза. В данном случае застройщик должен сам как-нибудь договориться с жильцами. Да, это уплотнительная застройка, но в данном случае отменить предоставление данного участка мы не можем, так как это вызовет судебные споры, - отметил Асхат Кульбаев.
Дайте нам спокойно жить - жильцы многоэтажки в Уральске выступили против строительства дома по соседству
Дайте нам спокойно жить - жильцы многоэтажки в Уральске выступили против строительства дома по соседству
Дайте нам спокойно жить - жильцы многоэтажки в Уральске выступили против строительства дома по соседству
Дайте нам спокойно жить - жильцы многоэтажки в Уральске выступили против строительства дома по соседству
Дайте нам спокойно жить - жильцы многоэтажки в Уральске выступили против строительства дома по соседству
Дайте нам спокойно жить - жильцы многоэтажки в Уральске выступили против строительства дома по соседству
Дайте нам спокойно жить - жильцы многоэтажки в Уральске выступили против строительства дома по соседству
Дайте нам спокойно жить - жильцы многоэтажки в Уральске выступили против строительства дома по соседству
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