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Социум

Дарига Назарбаева посетила пограничный пропускной пост «Сырым»

Председатель Сената Дарига Назарбаева во время рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область посетила пограничный пропускной пост «Сырым» на казахстанско-российской границе, где ознакомилась с обновленной инфраструктурой пунктов пропуска, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По данным сотрудников пограничного поста, в сутки через этот участок в среднем проходит более тысячи автомобилей. Еще несколько месяцев назад пропускные возможности поста не справлялись с таким объемом транспорта: возникали огромные пробки, дальнобойщики, перевозящие товар, иногда целыми сутками вынуждены были сто
gorod
Дарига Назарбаева посетила пограничный пропускной пост «Сырым»
Председатель Сената Дарига Назарбаева во время рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область посетила пограничный пропускной пост «Сырым» на казахстанско-российской границе, где ознакомилась с обновленной инфраструктурой пунктов пропуска, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
По данным сотрудников пограничного поста, в сутки через этот участок в среднем проходит более тысячи автомобилей. Еще несколько месяцев назад пропускные возможности поста не справлялись с таким объемом транспорта: возникали огромные пробки, дальнобойщики, перевозящие товар, иногда целыми сутками вынуждены были стоять в очереди. В настоящее время инфраструктура поста полностью обновлена, в дополнение к существовавшим двум полосам пропуска автотранспорта добавилось еще восемь оборудованных для досмотра полос. Это позволило решить проблему пробок на этом участке казахстанско-российской границы. Также во время рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область председатель Сената также побывала в АО «Западно-Казахстанская машиностроительная компания» в Уральске и ознакомилась с экологической ситуацией на реке Урал. По данным «Казгидромета», с 2017 года воды в реке стало меньше на 30-40%. Местные жители отмечают, что в последнее десятилетие река не выходит из берегов даже в паводковый период. Спикеру Сената показали замер, где в некоторых местах глубина прежде полноводной реки составляет лишь 50 см. Помимо этого, Дарига Назарбаева провела встречи с депутатами маслихатов, членами Общественного совета, а также представительницами Ассоциации женщин-предпринимателей. Во время встречи с представительницами Ассоциации женщин-предпринимателей Дарига Назарбаева сделала акцент на необходимости расширения участия женщин в государственном управлении и политической жизни страны. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Анна СУВОРОВА
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