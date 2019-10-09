Дарига Назарбаева посетила пограничный пропускной пост «Сырым»

Председатель Сената Дарига Назарбаева во время рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область посетила пограничный пропускной пост «Сырым» на казахстанско-российской границе, где ознакомилась с обновленной инфраструктурой пунктов пропуска, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По данным сотрудников пограничного поста, в сутки через этот участок в среднем проходит более тысячи автомобилей. Еще несколько месяцев назад пропускные возможности поста не справлялись с таким объемом транспорта: возникали огромные пробки, дальнобойщики, перевозящие товар, иногда целыми сутками вынуждены были сто