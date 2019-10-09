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Социум

ТОО «Батыс Су Арнасы» вернули государству с большими убытками

Новое руководство коммунального предприятия собирается провести аудит финансовой деятельности. Предварительная сумма убытков составляет более 240 млн тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Отметим, что ТОО «Батыс Су Арнасы» находилось в доверительном управлении у ТОО "Водные ресурсы - Маркетинг. Уральск" с января 2016 года. В середине сентября 2019 года частник вернул предприятие в коммунальную собственность. - Мы подсчитали, что убытки составляют 243 млн тенге. Большие расходы связаны с заработной платой сотрудников. Многочисленные аварии на колл
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ТОО «Батыс Су Арнасы» вернули государству с большими убытками
Новое руководство коммунального предприятия собирается провести аудит финансовой деятельности. Предварительная сумма убытков составляет более 240 млн тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Отметим, что ТОО «Батыс Су Арнасы» находилось в доверительном управлении у ТОО "Водные ресурсы - Маркетинг. Уральск" с января 2016 года. В середине сентября 2019 года частник вернул предприятие в коммунальную собственность. - Мы подсчитали, что убытки составляют 243 млн тенге. Большие расходы связаны с заработной платой сотрудников. Многочисленные аварии на коллекторе требовали привлечения работников в праздничные и выходные дни. Также большие расходы ушли на горюче-смазочные материалы. Дебиторская задолженность предприятия составляет порядка 280 млн тенге, - сообщил директор ТОО «Батыс Су Арнасы» Каиргали Имашев. На предприятии проинформировали, что сейчас полным ходом идет реконструкция самого аварийного участка коллектора протяженностью в 2 км 600 метров. Деньги были выделены через фонд ЧС. - ТОО «Альтаир» сейчас меняет трубу из стекловолокна на полиэтиленовую. Протяженность канализационного коллектора составляет 15 километров. И аварий в тех местах, где уложена полиэтиленовая труба, не было. Все аварии происходили на участках, где была уложена труба из стекловолокна, - отметил Каиргали Имашев. Отметим, что сейчас антикоррупционная служба проводит досудебное расследование по фактам растраты бюджетных средств, выделенных на ремонт коллектора. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Руслан АЛИМОВ
Батыс су арнасы убытки

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