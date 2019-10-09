ТОО «Батыс Су Арнасы» вернули государству с большими убытками

Новое руководство коммунального предприятия собирается провести аудит финансовой деятельности. Предварительная сумма убытков составляет более 240 млн тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Отметим, что ТОО «Батыс Су Арнасы» находилось в доверительном управлении у ТОО "Водные ресурсы - Маркетинг. Уральск" с января 2016 года. В середине сентября 2019 года частник вернул предприятие в коммунальную собственность. - Мы подсчитали, что убытки составляют 243 млн тенге. Большие расходы связаны с заработной платой сотрудников. Многочисленные аварии на колл