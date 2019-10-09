В диско-баре ЗКО произошла драка между девушками

Конфликт произошел между двумя представительницами слабого пола 29 сентября в городе Аксай, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 29 сентября в диско-баре города Аксай произошла драка между девушками. – У женщины были резанные рваные раны лобной части головы, после осмотра врача она была отпущена домой. Принятыми мерами оперативно-розыскных мероприятий установлена и задержана 26-летняя девушка. Сотрудниками отдела полиции Бурлинского района начато досудебное расследование по части 1 статьи 293 УК РК