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Социум

В диско-баре ЗКО произошла драка между девушками

Конфликт произошел между двумя представительницами слабого пола 29 сентября в городе Аксай, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 29 сентября в диско-баре города Аксай произошла драка между девушками. – У женщины были резанные рваные раны лобной части головы, после осмотра врача она была отпущена домой. Принятыми мерами оперативно-розыскных мероприятий установлена и задержана 26-летняя девушка. Сотрудниками отдела полиции Бурлинского района начато досудебное расследование по части 1 статьи 293 УК РК
Арайлым Усербаева
В диско-баре ЗКО произошла драка между девушками
Конфликт произошел между двумя представительницами слабого пола 29 сентября в городе Аксай, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 29 сентября в диско-баре города Аксай произошла драка между девушками. – У женщины были резанные рваные раны лобной части головы, после осмотра врача она была отпущена домой. Принятыми мерами оперативно-розыскных мероприятий установлена и задержана 26-летняя девушка. Сотрудниками отдела полиции Бурлинского района начато досудебное расследование по части 1 статьи 293 УК РК "Хулиганство", - сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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