- Особое внимание уделяется социально уязвимым слоям населения. Взято на учёт 1 214 семей, дома которых мы посетили совместно с полицией, работниками социальных и газовых служб. В 705 домах (из 1 214) выявлены 924 нарушения правил пожарной безопасности. Сейчас проводится повторное посещение этих жилищ, - сказал Ернур Утегенов.Огнеборцы также устанавливают в домах датчики угарного газа. С начала этого отопительного периода за счёт акиматов и спонсоров в жилых домах социально уязвимых слоёв населения установлено 99 датчиков угарного газа и 23 датчика природного газа. Сейчас приобретено ещё 72 датчика угарного газа. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Датчики угарного газа устанавливают в домах малообеспеченных семей ЗКО
Всего пожарные установили 99 датчиков, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото предоставлено ДЧС ЗКО В прошлый отопительный период (с октября по апрель) в регионе произошло 40 пожаров. К счастью, жертв и пострадавших удалось избежать. По словам начальника ДЧС ЗКО Ернура Утегенова, ежегодно спасатели проводят подворовой обход жилого сектора. - Особое внимание уделяется социально уязвимым слоям населения. Взято на учёт 1 214 семей, дома которых мы посетили совместно с полицией, работниками социальных и газовых служб. В 705 домах (из 1 214) выявлены 924 нарушения правил пожарной безопасности. Сейчас пр