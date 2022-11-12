Датчики угарного газа устанавливают в домах малообеспеченных семей ЗКО

Всего пожарные установили 99 датчиков, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото предоставлено ДЧС ЗКО В прошлый отопительный период (с октября по апрель) в регионе произошло 40 пожаров. К счастью, жертв и пострадавших удалось избежать. По словам начальника ДЧС ЗКО Ернура Утегенова, ежегодно спасатели проводят подворовой обход жилого сектора. - Особое внимание уделяется социально уязвимым слоям населения. Взято на учёт 1 214 семей, дома которых мы посетили совместно с полицией, работниками социальных и газовых служб. В 705 домах (из 1 214) выявлены 924 нарушения правил пожарной безопасности. Сейчас пр