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Социум

Давка в школе попала на видео в Талгаре

Одноклассники перешагивали через упавшую девочку. Давка произошла в школе №3 17 ноября. Instagram-паблик kris_p_talgar опубликовал видео (внимание, присутствует нецензурная лексика!) инцидента. На кадрах видно, как на полу лежит девочка, а другие дети вместо помощи со смешком обмениваются нецензурной бранью. В комментариях пользователи обратили внимание на неэтичное поведение автора видео, который снимал происходящее вместо того, чтобы поднять девочку. - По словам очевидцев, девочка потеряла сознание из-за давки. После ей всё же помогли встать. В школе принято решение заносить куртки в классы,
Дана Рахметова
Давка в школе попала на видео в Талгаре
Одноклассники перешагивали через упавшую девочку.
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Давка произошла в школе №3 17 ноября. Instagram-паблик kris_p_talgar опубликовал видео (внимание, присутствует нецензурная лексика!) инцидента. На кадрах видно, как на полу лежит девочка, а другие дети вместо помощи со смешком обмениваются нецензурной бранью. В комментариях пользователи обратили внимание на неэтичное поведение автора видео, который снимал происходящее вместо того, чтобы поднять девочку.
- По словам очевидцев, девочка потеряла сознание из-за давки. После ей всё же помогли встать. В школе принято решение заносить куртки в классы, так как в штате нет гардеробщицы, - говорится в описании к видео.
В акимате Талгара сообщили, что после шестого урока второй смены дети вышли за куртками и в гардеробной произошло столпотворение.
- В это время дежурный педагог стоял у двери, и в это время девочка упала среди толпы. Но сразу же одноклассник помог подняться девочке (примечание автора - это произошло только на 25 секунде видео, а во время съёмки ребёнок уже лежал). С девочкой ничего не случилось, она сейчас чувствует себя хорошо. В обморок не падала, - прокомментировали в акимате.
В отношении руководства школы начато служебное расследование по линии управления образования Алматинской области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
школа давка Талгар

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