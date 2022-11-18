Давка в школе попала на видео в Талгаре

Одноклассники перешагивали через упавшую девочку. Давка произошла в школе №3 17 ноября. Instagram-паблик kris_p_talgar опубликовал видео (внимание, присутствует нецензурная лексика!) инцидента. На кадрах видно, как на полу лежит девочка, а другие дети вместо помощи со смешком обмениваются нецензурной бранью. В комментариях пользователи обратили внимание на неэтичное поведение автора видео, который снимал происходящее вместо того, чтобы поднять девочку. - По словам очевидцев, девочка потеряла сознание из-за давки. После ей всё же помогли встать. В школе принято решение заносить куртки в классы,