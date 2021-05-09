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Давно отказались от магазинного мороженого. Для своих деток готовлю домашний пломбир всего за 5 минут

https://mgorod.kz/projects/nitem/davno-otkazalis-ot-magazinnogo-morozhenogo-dlya-svoih-detok-gotovlyu-domashnij-plombir-vsego-za-5-minut/
Marat
Давно отказались от магазинного мороженого. Для своих деток готовлю домашний пломбир всего за 5 минут
https://mgorod.kz/projects/nitem/davno-otkazalis-ot-magazinnogo-morozhenogo-dlya-svoih-detok-gotovlyu-domashnij-plombir-vsego-za-5-minut/

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