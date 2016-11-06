Проблемы дачников множатся из года в год - бездорожье, отсутствие газа и воды, а также воровство на участках. При этом все расходы дачники несут на собственных плечах. Сейчас в Уральске насчитывается более 170 дачных обществ, в которых расположено свыше 18 тысяч участков. Около 2 тысяч участков стоят заброшенными. В последнее время люди стали активно заселять пустующие участки. Но признать их бесхозными не могут - нужно разрешение прежних владельцев. - В прошлом году у нас зимовало большее 11 тысяч человек на территории дачных обществ. Мы сейчас собираем данные, и наверняка эта цифра увеличится за счет того, что на территории товариществ много людей строят себе жилье, - говорит председатель городского общества садоводов и огородников Алексей САБЛИН. Дачные общества - это зона риска. В случае затопления хозяева не смогут получить компенсации за ущерб. Что касается дорог, то их последний раз асфальтировали очень давно. - Мы находимся фактически в таком месте, где маршруты не ходят, и дороги у нас плохие. Я обращался в горстрой, что бы нам немного хотя бы прогрейдировали дороги, но они говорят: маршрута нет, дороги не будем грейдировать. А сами мы не можем такую сумму собрать, - говорит один из дачников. Газификация дачных участков сейчас идет полным ходом. В данный момент подводящий газопровод провели вдоль трассы Уральск - Подстепное. Но большинство пользуется твердым топливом. - Я второй год зимую на дачах, в принципе зимовать нетрудно, человек ведь ко всему приспосабливается. Мы раньше в городе дровами дом отапливали, и здесь также, тепло. Много выкупаются участков, строятся люди, вдоль дороги едешь и видно прямо, где было пусто, сейчас строятся, - говорит дачница Любовь ГОРОБЕЦ. Жителей дачных обществ уже предупредили о правилах использования печей. В случае пожара, им тоже придется больше надеяться на собственные силы.