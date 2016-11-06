По словам начальника отделения ночлежки центра адаптации Ерлана МЕДЕТОВА, после жалобы в областную прокуратуру в центр приезжала проверка из департамента по защите прав потребителей, которая выявила множество нарушений, связанных с питанием постояльцев. - Тогда было уничтожено 32 килограмма испорченных сосисок и 286 банок консервированной кильки с истекшим сроком годности, которыми два года кормили наших постояльцев, - пояснил Ерлан МЕДЕТОВ. - Диетсестра и мы, все сотрудники, много раз говорили директору Рашиду УТЕШЕВУ, что могут быть отравления, но он никак не реагирует на наши замечания. Было много случаев, когда лица без определенного места жительства, которые приходят к нам в ночлежку, жаловались на тошноту и боли в животе, однако их продолжают кормить просроченными продуктами. Как рассказал постоянный обитатель центра адаптации Михаил Пужай-Рыбко, с мая этого года после приема пищи в центре его постоянно тошнит и рвет. - Мало того, что дают есть непонятно что, так еще и лекарств никаких нет от болей в животе. Когда пошел жаловаться на плохое самочувствие УТЕШЕВУ, он сказал, что меню составляет медсестра, и он к этому отношения не имеет. Хорошо хоть прокуратура вмешалась в этот беспредел, а то директор совсем обнаглел, кормит нас, как собак. Сейчас на дворе зима, а нам выйти из ночлежки снег почистить не в чем, говорит, что денег ему на одежду для нас не выделяют и все, - жалуется Михаил Пужай-Рыбко. Кроме того, по словам Ерлана МЕДЕТОВА, сейчас данным фактом занялась антикоррупционная служба. Стоит отметить, что на постоянной основе в центре адаптации сейчас проживают 30 человек и еще 20 ежедневно приходят в ночлежку. Как сообщили в антикоррупционной службе, в отношении директора КГУ "Центр социальной адаптации для лиц, не имеющих определенного места жительства" Рашида УТЕШЕВА начато досудебное производство по признакам преступления, предусмотренного статьей 189 ч. 3 п. 2 УК РК "Присвоение и растрата чужого вверенного имущества".