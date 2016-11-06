Иллюстративное фото из архива "МГ" Суд №2 г.Уральска рассмотрел гражданское дело по иску жительницы Уральска к ГУ «Отдел земельных отношений» о восстановлении её в списке очередников на получение земельного участка. - В ходе судебного разбирательства установлено, что истец на основании заявления, поданного в отдел земельных отношений, была поставлена на очередь для получения земельного участка под индивидуальное жилищное строительство. Ежегодно она обращалась к ответчику и по электронному порталу просматривала свою очередь, однако в 2016 году обнаружила, что в списках очередников её нет, - сообщили в пресс-службе областного суда. Суд, исследовав материалы дела, удовлетворил иск жительницы города и воcстановил ее в очереди на земельный участок.