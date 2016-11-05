Иллюстративное фото с сайта nefteblog.ru В Атырауской области в ходе строительства завода третьего поколения на месторождении Тенгиз будет создано 20 тысяч новых рабочих мест. В июле 2016 года партнеры ТШО объявили об утверждении окончательного решения финансирования проекта будущего расширения - проекта управления устьевым давлением (ПБР-ПУУД), которые являются следующим этапом расширения производственных мощностей Тенгизского месторождения. - Главная цель проекта - увеличение производства примерно на 12 миллионов тонн в год или 260 тыс. баррелей в сутки, что составит около 39 миллионов тонн в год или 850 тысяч баррелей в сутки, - сообщили в пресс-службе компании «Тенгизшеврйл». Отметим, что основной объем оборудования ПБР ПУУД будет изготовлен в Казахстане, Южной Корее и Италии. И после его предварительной сборки в модули будет отправлен на Тенгиз для окончательной сборки и монтажа. В настоящее время на месте будущего завода ведутся работы по забивке свай и фундаментов, строительству общежитий, административных и бытовых зданий. Строительство планируется завершить в течение пяти лет, отметили в пресс-службе компании. Ерлан ОМАРОВ