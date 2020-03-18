В районе был создан штаб и мониторинговая группа по регулированию и контролю цен на социально-значимые продукты питания, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Заместитель акима Казталовского района Зайлим Мажитова рассказала, что информация о том, что в магазинах района в продаже нет муки, сахара и подсолнечного масла - недостоверная.
- В связи с чрезвычайным положением в стране местным исполнительным органом Казталовского района был создан штаб и мониторинговая группа по регулированию и контролю цен на социально-значимые продукты питания и дезинфекционных средств. Членами мониторинговой группы ведется ежедневный контроль по результатам которого искусственное завышение цен не наблюдается. На прилавках магазинов имеется все товары первой необходимости: сахар, макаронные изделия, подсолнечное масло, соль, овощи, фрукты, киломолочные продукты, яйца, - заверила Зайлим Мажитова.
Со слов замакима Казтловского района, цены на продукты остаются стабильными.
- При необоснованном завышении цен к предпринимателям будут приняты соответствующие меры, предусмотренные законом РК, - дополнила она.
Ранее житель села Казталовка заявил, что отсутствие продуктов наблюдается в таких магазинах как "Перекресток", "Жулдыз", "Аккун", "Абылай", "Асем".
Руководитель отдела предпринимательства и сельского хозяйства Казаталовского района Сергей Тукпанов отметил, что 16-17 марта их сотрудниками проводился мониторинг цен на товары.
- Особых скачков повышения цены не наблюдалось. В указанные дни отмечалось заметное оживление торговли, на конец дня 17 марта в некоторых магазинах закончилась мука высшего сорта в 25-50 кг, но тем не менее мука высшего сорта 2 кг, 5 кг имеется на прилавках магазинов. Ожидается выделение из стабилизационного фонда картофеля, макаронных изделий, подсолнечнего масла, окорочка, муки 1 сорта. Данная работа будет продолжаться, - пояснил он.
Предприниматели района тоже высказались. Так, хозяйка магазина «Перекресток» и «Ақкүн» Гульнар Тайгаренова и хозяин магазина «Жұлдыз» Кайрат Аубекеров заявили, что никто не собирается наживаться в сложившейся ситуаций за счет народа.
- Резкого скачка цен на продукты питания мы не делаем. Обвинения, в наш адрес мы считаем необоснованными. У нас прилавки полны продуктами питания. Конечно, обидно и досадно, что некий житель нашего района искусственно создает почву ажиотажа среди населения. Мука весом 50 кг за 12 тыс – это полный абсурд. Если будут завышаться цены на социально-значимые продукты, то только на 10% от закупочной стоимости. Это будет обоснованный рост, так как будет учитываться стоимость перевозки.
Не скроем, за последние 3 дня идет массовый закуп продуктов первый необходимости. Наши точки ежедневно проверяют члены мониторинговой группы, - заверили предприниматели.
Напомним
, сегодня, 18 марта, в редакцию "МГ" обратились жители Казталовского района, которые утверждают, что с прилавков сельских магазинов исчезли продукты первой необходимости. По их словам, ни в одной продуктовой точке нет в продаже муки, сахара и подсолнечного масла.
