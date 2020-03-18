Несовершеннолетняя девушка забралась на высоковольтный столб на пересечении улиц Садыка Жаксыгулова и Исатай батыра сегодня, 18 марта, примерно в 21.00. Как рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО, из-за данного происшествия Второй рабочий поселок остался без электричества. - По предварительным данным, она пытается спрыгнуть со столба. На месте работают все экстренные службы,- отметили в ведомстве. Полицейские оцепили столб по периметру. Спасатели растянули батут, на случай падения девушки, чтобы она не разбилась. После переговоров в 21. 35 спасателям удалось спустить девушку. Другие подробности выясняются.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.