В Нур-Султане в этой категории 14 человек, а в Алматы, предварительно, шесть, сообщает Informburo.kz.

Борьба с коронавирусом: в Казахстане нарушивших домашний карантин будут штрафовать Иллюстративное фото из архива "МГ" В Казахстане большинство заразившихся коронавирусом входят в возрастную группу 30-49 лет. Как сообщила руководитель управления общественного здравоохранения Нур-Султана Сауле Кисикова, из 18 случаев заражения коронавирусной инфекцией 14 человек входят в возрастную группу от 30 до 49 лет, двое в категории 50-59 лет, один случай 18-29 лет и один подросток 14 лет. Все госпитализированы в инфекционный стационар. Состояние здоровья удовлетворительное, жалоб не предъявляют, температура тела в пределах нормы. В Алматы пока известен возраст 14 из 18 заразившихся. 30-49 лет – шесть человек, 60-69 лет – три случая, двоим от 18 до 29 лет и двое детей в возрасте двух и 12 лет. Напомним, первые случаи заражения коронавирусом в Казахстане были зарегистрированы 13 марта в Алматы. 16 марта в республике выявлено 13 случаев, среди которых два случая у детей. Утром 17 марта стало известно, что сразу у 14 человек подтвердили коронавирус. Все они зарегистрированы в Нур-Султане. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. А в ЗКО отменили пятничный намаз. В столице и Алматы с 19 марта введен карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    