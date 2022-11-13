Делегация Chevron Corporation побывала на Карачаганском месторождении

Делегация Chevron Corporation во главе с руководителем Chevron International Petroleum Company Бреттом Кули посетила «Karachaganak Petroleum Operating b.v.» для ознакомления с текущими работами на Кара, передаёт портал «Мой ГОРОД». В ходе экскурсии VIP-гости посетили основные производственные объекты месторождения (Бит-2, блок-3, КПК), а также рабочие места проекта расширения Карачаганак - 1В. Одной из главных целей визита в КПО стала возможность пообщаться с персоналом Компании на их рабочих местах, где обсуждались в основном вопросы личной и технологической безопасности. Делегацию Шеврона со