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Социум

Делегация Chevron Corporation побывала на Карачаганском месторождении

Делегация Chevron Corporation во главе с руководителем Chevron International Petroleum Company Бреттом Кули посетила «Karachaganak Petroleum Operating b.v.» для ознакомления с текущими работами на Кара, передаёт портал «Мой ГОРОД». В ходе экскурсии VIP-гости посетили основные производственные объекты месторождения (Бит-2, блок-3, КПК), а также рабочие места проекта расширения Карачаганак - 1В. Одной из главных целей визита в КПО стала возможность пообщаться с персоналом Компании на их рабочих местах, где обсуждались в основном вопросы личной и технологической безопасности. Делегацию Шеврона со
Дана Рахметова
Делегация Chevron Corporation побывала на Карачаганском месторождении
Делегация Chevron Corporation во главе с руководителем Chevron International Petroleum Company Бреттом Кули посетила «Karachaganak Petroleum Operating b.v.» для ознакомления с текущими работами на Кара, передаёт портал «Мой ГОРОД».  
(без названия)
(без названия)
В ходе экскурсии VIP-гости посетили основные производственные объекты месторождения (Бит-2, блок-3, КПК), а также рабочие места проекта расширения Карачаганак - 1В. Одной из главных целей визита в КПО стала возможность пообщаться с персоналом Компании на их рабочих местах, где обсуждались в основном вопросы личной и технологической безопасности. Делегацию Шеврона сопровождали, помимо генерального директора Джанкарло Руиу, также Фидан Трауфеттер, контролер по корпоративному управлению; Карл Шмитц, полевой менеджер; Оскар ван дер Вайде, директор по выполнению проектов; и Энтони Саттон, Кар Руководитель проекта по расширению Achaganak-1. Гости выразили признательность Карачаганак Петролиум оперейтинг за проделанную работу на данном этапе развития месторождения и пожелали дальнейших успехов, безопасной работы и новых деловых достижений всему коллективу.
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