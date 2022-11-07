Дело Карима Масимова передали в суд

Дело будет рассматриваться под грифом «совершенно секретно». Фото из архива "МГ" Пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила, что уголовное дело в отношении бывшего руководства КНБ направлено в Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны для рассмотрения. - Обвиняемые Масимов (экс-председатель КНБ) и Садыкулов (бывший заместитель председателя КНБ) преданы суду по статьям о государственной измене (часть 1 статьи 175 УК), насильственном захвате власти (часть 3 статьи 179 УК), превышении власти и должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия, в целях извлечения выгод и п