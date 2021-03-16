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Социум

Дело об избиении ребенка в детсаду Атырау: свидетель заявила, что давала показания под давлением следствия

В Атырауском городском суде №2 продолжается опрос свидетелей по делу об избиении ребенка в специализированном детском саду «Алтын балык», сообщает "Ак Жайык". Процесс под председательством судьи Эльмиры Ойкуловой ведется в режиме онлайн. Во время второго допроса логопед Алтынай Шидаева заявила, что не видела фактов грубого обращения c детьми подсудимой, воспитателя Марии Измагамбетовой, а свои показания дала под давлением следствия. – При разбирательстве дела вы неоднократно заявляли, что боялись. Поясните, пожалуйста, кого или чего вы боялись? – спросила адвокат обвиняемой Гульсим Сабирова. –
Кристина Кобина
Дело об избиении ребенка в детсаду Атырау: свидетель заявила, что давала показания под давлением следствия
В Атырауском городском суде №2 продолжается опрос свидетелей по делу об избиении ребенка в специализированном детском саду «Алтын балык», сообщает "Ак Жайык".
Воспитательница избила малыша с задержкой развития в детском саду в Атырау (видео)
Воспитательница избила малыша с задержкой развития в детском саду в Атырау (видео)
Процесс под председательством судьи Эльмиры Ойкуловой ведется в режиме онлайн. Во время второго допроса логопед Алтынай Шидаева заявила, что не видела фактов грубого обращения c детьми подсудимой, воспитателя Марии Измагамбетовой, а свои показания дала под давлением следствия. – При разбирательстве дела вы неоднократно заявляли, что боялись. Поясните, пожалуйста, кого или чего вы боялись? – спросила адвокат обвиняемой Гульсим Сабирова. – Я не хотела негативного отношения со стороны родительницы, я остерегалась ее. С самого начала у нас с ней были натянутые отношения, я ей не доверяла, - ответила Шидаева. – Вы говорите, что не видели своими глазами, что моя подзащитная таскала ребенка за уши, тогда в связи с чем вы давали такие показания, - спросила адвокат обвиняемой. – На меня оказывалось давление. По видео многие меня узнали, звонили ко мне, давили, оставляли комментарии под видео. Следователь тоже давил, - заявила логопед Алтынай Шидаева. – Он давил, чтобы вы дали какие показания, - последовал еще один вопрос от адвоката. – Я говорила ему, что не видела, как Измагамбетова грубо обращается с ребенком. А он говорил: вот на видео же всё очевидно, пугал, что меня привлекут к ответственности за дачу ложных показаний. Допрос длился очень долго, я была без адвоката, сильно переживала, - ответила Алтынай Шидаева. – Теперь вы говорите, что не видели подобных фактов, и давали свои показания под давлением общества и полиции. Определитесь с вашей позицией, пожалуйста. В данное время вы тоже без адвоката, на вас оказывается давление сейчас? – спросила судья. – Самые первые показания, что я не видела – правильные. В данное время на меня давление не оказывается, – сказала Шидаева. На просьбу судьи пояснить, что подразумевается под «натянутыми отношениями», свидетель рассказала, что родительница звонила ей, порой в то время, когда свидетелю было неудобно разговаривать, расспрашивала, как проходили занятия, снимала ли логопед эти занятия на камеру. Бывший директор говорила ей, что на нее поступают жалобы родителей, в связи с чем объявила ей выговор. Правда, на уточняющие вопросы потерпевшей стороны и судьи она не смогла привести доказательства – показать скрины переписки с родительницей или назвать номер приказа об объявлении выговора. В итоге Шидаева призналась, что сама письменные жалобы родительницы не видела, обо всем узнавала со слов директора, и выговор ей руководство объявило устно. – У меня особенный ребенок, и узнать информацию о том, как он занимается, я могла только у вас, потому и звонила. Застать вас на рабочем месте я никак не могла. Вы сами сказали, что ваша работа начинается в 8.30. Когда мне понадобилась ваше заключение как логопеда для поездки на консультацию к российским специалистам, я вас несколько раз ждала до 11 дня. Заявлений на вас я не писала и докажу это, запросив эту информацию во всех инстанциях, так как письменные жалобы фиксируются. Вы говорите, что не доверяли мне. Что я вам сделала? – сказала мама ребёнка. – Я видела, что у вас претензии ко мне. Вы три раза не могли меня застать на работе, у меня в то время болел ребенок. Я могла взять больничный, но будучи ответственным человеком, ходила на работу, просто приходила позже, - рассказала Алтынай Шидаева. – По вашим словам, некоторые родители были не удовлетворены вашей работой, вы меня ни с кем из них не путаете? Вы потому не защищали моего ребенка, что думали, я пишу на вас жалобы, - спросила мама ребенка. – Нет, какие бы ни были отношения у нас, с ребенком я занималась, с ним у нас были хорошие отношения, - заверила логопед. К делу были приобщены еще несколько видео. После их просмотра мать ребенка спросила свидетельницу: – На видео Мария Кабдуловна держит моего сына за ухо, в этот момент вы стоите рядом и что-то говорите ей на ухо. Неужели вы в тот момент ничего не видели, - задала вопрос мама ребенка. – Он плакал, этого вы не видели? Вас не трогает это, и вы спокойно продолжаете обсуждать свои вопросы, – задала вопрос судья. – Я говорю лишь то, что своими глазами ничего не видела. В тот момент я смотрела на другого ребенка, который упал и ударился, – ответила Шидаева. – Видео, на котором воспитатель отдавила ноги моему сыну, очень длительное время он сидит на полу, держится за ноги, плачет. Почему вы его не защищали, не успокаивали, - снова спросила мама ребенка. – Я не помню этот момент, – заявила Алтынай Шидаева. На следующих заседаниях была опрошена бывший директор детского сада Айнур Имангалиева. Она рассказала, что узнала о фактах непедагогического обращения со стороны воспитателя случайно. В ноябре 2019 года к ней пришла мама ребенка, сказала, что в последнее время логопед жалуется на поведение ее сына, в связи с чем она хотела бы посмотреть, как ведутся занятия. И практически сразу на одном из первых видео выплыли эти кадры. Воспитательница написала объяснительную, к ней было применено взыскание, сама директор получила строгий выговор от городского отдела образования, после чего уволилась. Отвечая на вопрос, почему дефектолог Юсупова не вела фронтальные занятия в группе «Звездочка», Имангалиева ответила, что садик в то время переименовали в детское дошкольное учреждение для детей с нарушениями речи, и по приказу министерства образования №66 от 14.02.2014 групповые занятия в нем должны вестись логопедом. Казахскоязычных детей с ЗПР отправили в другие садики. А русскоязычных садиков для детей с ЗПР в Атырау нет, в связи с чем русскоязычные дети с таким диагнозом воспитывались в их садике. В итоге в садике 6 групп для детей с задержкой речевого развития и 2 группы, где воспитываются дети с задержкой психического развития. Напомним, неоднократные избиения, происходившие в группе «Звездочка» еще в ноябре 2019 года, были зафиксированы камерами видеонаблюдения. Отец пострадавшего ребенка Рашид Тукешев публично обратился к Генеральному прокурору, министру внутренних дел, министру образования, акиму Атырауской области, уполномоченному по правам ребёнка в РК Аружан Саин. После проведения досудебного расследования по статье 110 УК РК «Истязание» с назначением комплекса судебных экспертиз уголовное дело в отношении воспитателя было направлено в суд. Процесс под председательством судьи Эльмиры Ойкуловой ведется в режиме онлайн. 19 февраля был завершен просмотр 24 видеофрагментов со сценами «непедагогичного» обращения воспитателя с ребенком. На некоторых эпизодах видно, как воспитатель хватает ребенка за уши, отталкивает локтем, как плачет затем мальчик, лежит на полу, но женщина не проявляет участия и не пытается его успокоить. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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