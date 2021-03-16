Дело об избиении ребенка в детсаду Атырау: свидетель заявила, что давала показания под давлением следствия

В Атырауском городском суде №2 продолжается опрос свидетелей по делу об избиении ребенка в специализированном детском саду «Алтын балык», сообщает "Ак Жайык". Процесс под председательством судьи Эльмиры Ойкуловой ведется в режиме онлайн. Во время второго допроса логопед Алтынай Шидаева заявила, что не видела фактов грубого обращения c детьми подсудимой, воспитателя Марии Измагамбетовой, а свои показания дала под давлением следствия. – При разбирательстве дела вы неоднократно заявляли, что боялись. Поясните, пожалуйста, кого или чего вы боялись? – спросила адвокат обвиняемой Гульсим Сабирова. –