Дело Сатыбалдыулы: из-за рубежа вернули драгоценности на 230 млн долларов

Также скоро вернут 300 миллионов долларов, который Сатыбалдыулы вложил в иностранные ценные бумаги. Иллюстративное фото из архива "МГ" В агентстве по противодействию коррупции сообщили о продолжении досудебного расследования в отношении Кайрата Сатыбалдыулы. - В результате оперативно-розыскных мероприятий в странах дальнего зарубежья установлены и возвращены в страну принадлежащие фигурантам эксклюзивные драгоценные камни и ювелирные изделия стоимостью свыше 230 миллионов долларов, которые обращены в доход государства, - говорится в сообщении. Также установлен факт вложения Сатыбалдыулы 300 ми