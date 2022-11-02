- В результате оперативно-розыскных мероприятий в странах дальнего зарубежья установлены и возвращены в страну принадлежащие фигурантам эксклюзивные драгоценные камни и ювелирные изделия стоимостью свыше 230 миллионов долларов, которые обращены в доход государства, - говорится в сообщении.Также установлен факт вложения Сатыбалдыулы 300 миллионов долларов в иностранные ценные бумаги. Эти деньги скоро поступят в бюджет Казахстана. Кайрат Сатыбалдыулы был задержан 13 марта. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении средств АО «Казахтелеком» в особо крупном размере. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Дело Сатыбалдыулы: из-за рубежа вернули драгоценности на 230 млн долларов
Также скоро вернут 300 миллионов долларов, который Сатыбалдыулы вложил в иностранные ценные бумаги. Иллюстративное фото из архива "МГ" В агентстве по противодействию коррупции сообщили о продолжении досудебного расследования в отношении Кайрата Сатыбалдыулы. - В результате оперативно-розыскных мероприятий в странах дальнего зарубежья установлены и возвращены в страну принадлежащие фигурантам эксклюзивные драгоценные камни и ювелирные изделия стоимостью свыше 230 миллионов долларов, которые обращены в доход государства, - говорится в сообщении. Также установлен факт вложения Сатыбалдыулы 300 ми