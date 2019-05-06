По словам председателя совета деловых женщин Дины Галиметденовой, в первую очередь сегодня оьбсудили планы работы совета на ближайшее полугодие. - Основная для нас задача - это поддержка бизнеса среди женщин. В этой связи сегодняшнее заседание очень актуально, поскольку мы хотим обновленным составом совета деловых женщин обсудить направления деятельности, которые нас ожидают во втором полугодии 2019 года. Мы знаем, что у каждого региона совета деловых женщин по всей республике, у каждого региона, так сказать, есть своя фишка, кто-то развивает кондитерское направление, кто-то текстильную промышленность, в основном такие виды производственной деятельности присущи женскому бизнесу. В своем регионе мы хотим сделать акцент на развитие сельского хозяйства. Очень импонирует, что у нас есть отдельные председатели районных филиалов, которые принимают активное участие, - пояснила председатель совета. По мнению Дины Галиметденовой, бизнес не делится ни в коем случае на мужской и женский. - Отличие бизнеса женщины от мужчины в том, что на плечи женщины возложено ведение хозяйства по дому и материнские обязанности. Наверное, наша задача - облегчить труд женщин и постраться помочь в продвижении бизнеса во взаимодействии с государственными структурами и с другими общественными объединениями. Поэтому очень важно работу поставить на новый уровень, также сегодня будут пересмотрены базовые документы и положения о совете, утвержден состав актива. Если есть какие-то барьеры, мы как общественный институт должны оказать всяческую поддержку и содействие, - отметила Дина Галиметденова. Между тем, предприниматель Теректинского совета деловых женщин Майра Исенова отметила что, на сегодняшний день есть барьеры в развитии бизнеса в селах. - Я сама проживаю в селе Подстепное, там у меня бизнес в сфере общепита. Когда-то я тоже прошла по программе "Дорожная карта бизнеса-2020", начала бизнес. Я сталкивалась с административными барьерами, все эти вопросы были решены с помощью государственной поддержки. Хочу отметить, что в нашем районе женщины активно развиваются, самое главное - их поддерживать. Единственная проблема нашего района в том, что банки их не приветствуют, считают, что они не очень рентабельны. Бывают трудности с гарантиями и залогами, - пояснила Майра Исенова. Стоит отметить, что в Теректинском районе более 100 женщин занимаются бизнесом, в основном эта сфера услуг, салоны красоты, общепиты, рестораны. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.