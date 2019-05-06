Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в департаменте охраны общественного здоровья ЗКО, по состоянию на 6 мая в области зарегистрировано 82 случая кори, из числа заболевших 14 - дети до одного года. – В Бокейординском районе зарегистрировано 6 случаев, в районе Байтерек - 8 случаев, в Бурлинском районе - 7 случаев, в Сырымском районе -4 случая, в Теректинском районе – 3 случая. В городе Уральск 54 человека заболели этим инфекционным заболеванием. С целью стабилизации ситуации по кори в области, с 1 апреля 2019 года проводится вакцинация детей в возрасте 9 - 10 месяцев, медицинским работникам до 40 лет и контактным лицам в очагах кори, - сообщил заместитель руководителя департамента охраны общественного здоровья Нурлыбек Мустаев. Стоит отметить, что за апрель в ЗКО привито 2074 ребенка, вакцинированы 1550 медицинских работников и 108 контактных лиц в очагах кори. Как сообщили санврачи, дополнительная вакцинация детей 9-10 месяцев от кори будет продолжена до декабря 2019 года. - В связи со сложившейся ситуацией по кори в области обращаемся к жителям области о необходимости проведения прививок детям в 9 месяцев, а также детям в 1 год и 6 лет для проведения плановой вакцинации против кори. Прививку от кори можно получить в поликлиниках по месту прикрепления, - пояснили в департаменте охраны общественного здоровья. - Первый случай кори в области зарегистрирован в феврале. Источник инфекции - только человек, вирус легко передается воздушно-капельным путем, восприимчивость непривитых к кори составляет 98-100% . Рекомендуем мамам с маленькими детьми, а также всем лицам, которые не получили профилактическую прививку по различным причинам отказаться от посещения мест массового скопления людей до стабилизации эпидситуации по кори. Необходимо помнить, что единственной эффективной мерой защиты от кори является вакцинация. В случае появления симптомов, таких как повышение температуры тела, катаральные явления (кашель, насморк, боли в горле) и высыпания на теле - необходимо обратиться к врачу с целью своевременной диагностики и лечения. Следует помнить, что корь опасна такими осложнениями как пневмония, бронхит, энцефалит, которые в случаях позднего обращения за медпомощью и наличия тяжелых сопутствующих заболеваний могут привести к смерти. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.