«Доктор Газизова» – территория красивых улыбок и здоровых зубов
В период священного месяца Рамазан с 5 мая в сети стоматологических клиник «Доктор Газизова» действует 50%-ная скидка на профилактическую чистку зубов, а также при оформлении семейного сертификата персональная скидка для каждого члена семьи – 7% . И это еще не всё! Ко Дню Великой Победы всем пенсионерам – скидка 30% на съемные протезы.
Собрав все новейшие достижения современной стоматологии, вот уже 16 лет здесь работают над созданием красивых улыбок. Огромное внимание уделяется воспитанию культурно-гигиенических навыков у детей. По словам директора Зауре Газизовой, сохранность детских зубов является важной целью сети стоматологических клиник «Доктор Газизова» и беседовать о значимости зубной гигиены с ребятами нужно уже с раннего детства.
- Нам необходимо вырастить здоровое поколение, а одним из показателей здоровья человека является полость рта. Вот почему мы ведем прием детей и беременных женщин на бесплатной основе в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, - сказала Зауре Насипкалиевна.
На сегодняшний день в клинике широко внедряют в работу цифровые технологии, в ее арсенале одно из последних достижений современной стоматологии - внутриротовой 3D сканер, который позволяет считывать точные данные и не допускает недочетов. Созданный оттиск в цифровом формате отправляется через интернет-технику.
С каждым годом новые технологии открывают большие возможности в стоматологии, что способствует тому, чтобы оказываемые услуги были качественнее и эффективнее. В частности, большой гордостью для сети клиник «Доктор Газизова» является CAD/CAM – система, благодаря которой изготавливаются каркасы зубных протезов из циркония, керамики и других материалов. Высокая точность изготовления изделий, кратчайшие сроки производства, учет потребностей конкретного пациента, автоматизированный процесс, исключающий человеческий фактор – главные преимущества данной системы.
А самое главное, как отмечают пациенты сети клиник, решить свои стоматологические вопросы можно сразу, оформив в рассрочку или кредит.
Уважаемые пациенты, Вас ждут по адресам: г. Уральск, 9 мкр., ул.Жана Орда, 8/1. Тел.:8 (7112) 27-88-20, 8 (777) 860-08-81. г.Уральск, ул. Алмазова, 71. Тел.: 8 (7112) 54-74-74, 54-74-62, 8 (705) 465-86-38. Сайт: www. dr-gazizova.kz
Лицензия №001787 от 24.10.2002 г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.
