пресс-секретарь департамента полиции ЗКО Болатбек Белгибеков.

6 мая в департаменте полиции ЗКО состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню Защитника Отечества и 74-летию Победы в Великой Отечественной войне, в котором приняли участие руководство департамента, начальники служб и подразделений, а также сотрудники полиции. На торжественное мероприятие были приглашены ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и ветераны органов внутренних дел. – Сегодняшнее мероприятие приурочено сразу к двум датам, которые являются государственными праздниками. Основной целью является привитие патриотических чувств молодежи. Ведь без подвига наших ветеранов не было бы счастливого настоящего. Сейчас на защите наших граждан стоят доблестные служители правоохранительных органов. Приказом министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева были поощрены 200 сотрудников полиции нашей области. Им были вручены грамоты и благодарственные письма, - рассказалВсех присутствующих поздравил первый заместитель начальника департамента полиции ЗКО Асылгали Мендигалин, который подчеркнул, что из благодарной памяти народа никогда не исчезнет величие подвига старшего поколения, которое мужеством и героизмом, доблестью и своими жизнями обеспечили мир и покой на нашей земле. – В каждом доме, в каждой семье берегут память о героизме дедов и отцов, гордятся верными сынами, которые сегодня на боевом посту обеспечивают безопасность нашей Родины, охраняют мирную жизнь и спокойствие людей. 7 мая 1992 года президент РК подписал указ о создании вооруженных сил и с тех пор этот день отмечается как День Защитника Отечества, - отметил Асылгали Мендигалин. За заслуги в поддержании законности и правопорядка, высокие личные показатели в служебной деятельности ряд сотрудников полиции были поощрены приказом министра внутренних дел Республики Казахстан, около 200 сотрудников полиции получили благодарственные письма и грамоты от начальника департамента. Торжественное мероприятие завершилось праздничным концертом, который был организован сотрудниками полиции.