По данным РГП "Казгидромет", в Уральске в этот день ожидается дождь с грозой, днем до 24 градусов тепла, ночью +14. В Атырау переменная облачность, днем 25 градусов тепла, ночью +15. В Актобе и Актау днем столбик термометра поднимется до 29 градусов, ночью +14.