И к стоматологу ходить не надо Никому не нравится зубной налет. А к стоматологу ходить так вообще – беда! Средство из очень простых ингредиентов, избавит от камня на зубах и снимет воспаление. Следите состоянием зубов и вовремя не удаляйте налет, иначе бактерии проникнут в зубные корни и начнется воспаление. Как и что делать: скорлупки грец.орех 40гр вода 1 ст. Залить скорлупки стаканом воды, и варить минут 20. Даем остыть и процеживаем. Зубную щетке оставляем в отваре на десять минут. После тщательно чистим зубы. Чистите зубы этим средством 2-3 раза в день. И через пару недель результатом останетесь довольны — от зубного камня не останется следа! У скорлупок ореха мощное антибактериальное свойство, которое очистит поверхность эмали от неприятного налета. Еще этот отвар полезен тем, у кого кровят десна: воспаление пройдет. Берегите себя и своих близких!