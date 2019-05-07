Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Для участие в отборочном туре республиканского турнира "Казакстан Барысы" приехали спортсмены из 12 районов области. – Приехавшие спортсмены являются победителями районных турниров. Два самых сильных спортсмена получат путевку на республиканский чемпионат "Казакстан Барысы", который будет проходить в городе Нур-Султан. Всего в областном турнире участвуют 12 борцов из ЗКО и два спортсмена из Уральска. Соперники будут определятся способом жеребьевки, - рассказал главный тренер по казакша курес Дамир Рамазанов. Стоит отметить, что отборочный тур республиканского турнира проходит в нашем регионе уже восьмой год подряд. Как отметили организаторы, с каждым годом уделяется все больше внимания развитию национальных видов спорта. Первое место занял спортсмен из Бурлинского района Темирлан Көлбай. Он получил приз - 500 тысяч тенге. Второе место и 200 тысяч тенге досталось спортсмену из Уральска Олжасу Сулейменову, третье место и 100 тысяч тенге получил спортсмен из Казталовского района Ерназар Хамзин.