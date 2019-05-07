Индию можно назвать страной контрастов. Любая страна мира ассоциируется с каким-либо товаром. Когда мы слышим слово Индия, в первую очередь нам приходят на ум чай и ткани. Так оно и есть на самом деле, но кроме этих товаров на индийской выставке можно увидеть и другие не менее интересные экспозиции.В первую очередь притягивают взор разнообразные сверкающие украшения, в изготовлении которых индийские мастера-ювелиры знают толк. Серьги, кольца, браслеты, колье, ожерелья, диадемы – даже самые искушенные модницы найдут для себя яркую и неповторимую бижутерию.А легкие летние платья, туники и сарафаны с вышивкой, юбки из хлопка и шифона, платки, знаменитые кашмирские палантины и, конечно же, традиционные индийские сари просто покорят слабый пол своей легкостью и богатством красок.Также милые дамы могут приобрести косметические средства для лица и тела из натуральных компонентов, а также шампуни, бальзамы, краски и хну для волос.На выставке наши хозяюшки могут также купить натуральные ткани, простыни, ковры и ковровые дорожки ручной работы.Ценители чая по достоинству оценят широкий ассортимент сортов этого благородного напитка, а также смогут купить настоящий индийский кофе. Не забудьте прихватить к чаю восточные сладости: халву, финики, сушеную хурму, инжир, абрикосовые косточки или орехи.И обязательно обратите внимание на знаменитые индийские специи и пряности, которые придадут любому блюду аромат и прекрасные вкусовые качества: куркума, шафран, корица, хмели-сунели, острые приправы и многое другое.Индийцы очень верят как в астрологию, так и в силу различных амулетов и оберегов, которые и вы можете подобрать для себя по знаку зодиака. Особенно интересен оберег с зеркалами и семью слонами. Зеркала оберегают от сглаза, слон в Индии считается священным животным и олицетворяет силу, достоинство, мудрость и изобилие, а число «семь» как и у казахов считается «приносящим удачу».Также на выставке представлены всевозможные сувениры: статуэтки Будды, слонов, статуэтки и декоративные тарелки из белого мрамора с искусной инкрустацией и позолотой с изображением индийского бога мудрости и благоденствия Ганеша, шахматы и нарды из дерева тик, вазы, различные благовония и многое другое.Посетите сказочную индийскую выставку, которая пройдет до 26 мая в г. Уральске, а также в г. Актобе - с 17 мая по 2 июня. Для вас представлена прекрасная возможность приобрести интересные подарки для своих родных и близких, а также порадовать себя полезными вещами.Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.