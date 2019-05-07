Увидеть, дотронуться и даже приобрести частичку Индии может любой желающий, не выезжая за пределы Казахстана. Традиционная индийская ярмарка-выставка для горожан и жителей области проходит на втором этаже ДК «Зенит».
Индию можно назвать страной контрастов. Любая страна мира ассоциируется с каким-либо товаром. Когда мы слышим слово Индия, в первую очередь нам приходят на ум чай и ткани. Так оно и есть на самом деле, но кроме этих товаров на индийской выставке можно увидеть и другие не менее интересные экспозиции.
В первую очередь притягивают взор разнообразные сверкающие украшения, в изготовлении которых индийские мастера-ювелиры знают толк. Серьги, кольца, браслеты, колье, ожерелья, диадемы – даже самые искушенные модницы найдут для себя яркую и неповторимую бижутерию.
А легкие летние платья, туники и сарафаны с вышивкой, юбки из хлопка и шифона, платки, знаменитые кашмирские палантины и, конечно же, традиционные индийские сари просто покорят слабый пол своей легкостью и богатством красок.
Также милые дамы могут приобрести косметические средства для лица и тела из натуральных компонентов, а также шампуни, бальзамы, краски и хну для волос.
На выставке наши хозяюшки могут также купить натуральные ткани, простыни, ковры и ковровые дорожки ручной работы.
Ценители чая по достоинству оценят широкий ассортимент сортов этого благородного напитка, а также смогут купить настоящий индийский кофе. Не забудьте прихватить к чаю восточные сладости: халву, финики, сушеную хурму, инжир, абрикосовые косточки или орехи.
И обязательно обратите внимание на знаменитые индийские специи и пряности, которые придадут любому блюду аромат и прекрасные вкусовые качества: куркума, шафран, корица, хмели-сунели, острые приправы и многое другое.
Индийцы очень верят как в астрологию, так и в силу различных амулетов и оберегов, которые и вы можете подобрать для себя по знаку зодиака.
Особенно интересен оберег с зеркалами и семью слонами. Зеркала оберегают от сглаза, слон в Индии считается священным животным и олицетворяет силу, достоинство, мудрость и изобилие, а число «семь» как и у казахов считается «приносящим удачу».
Также на выставке представлены всевозможные сувениры: статуэтки Будды, слонов, статуэтки и декоративные тарелки из белого мрамора с искусной инкрустацией и позолотой с изображением индийского бога мудрости и благоденствия Ганеша, шахматы и нарды из дерева тик, вазы, различные благовония и многое другое.
Посетите сказочную индийскую выставку, которая пройдет до 26 мая в г. Уральске, а также в г. Актобе - с 17 мая по 2 июня. Для вас представлена прекрасная возможность приобрести интересные подарки для своих родных и близких, а также порадовать себя полезными вещами.
Мы ждем вас по адресу:
г. Уральск, ул. Сарайшык, 27/1, ДК «Зенит», 2 этаж.
г. Актобе, ул. Санкибай батыра, 14/1, ТРК «ALATAU PLAZA»
