Способ похудения усиливает кровообращение и выводит лишнюю жидкость. Для обертывания подойдет упаковочная полиэтиленовая пленка, можно для мебели, и скраб, который для лица. Также подойдет кофейная гуща, мелкая морская или поваренная соль. Супер средство – сахар, смоченный лимонным соком.Выбираем, что имеет раздражающий эффект для кожи – горчица, перец, кофе. Они расширяют поры и усиливают потоотделение. Универсальное средство – мед. Растопите его на водяной бане, добавьте несколько капель любое цитрусовое или хвойное масло, 3 ст.л. перца, кофе или горчицы и перемешайте до однородности. Смесь должна быть теплой при нанесении.Чистое тело натрите скрабом, смойте его и вытрите все насухо. Теперь наносим толстый слой теплой медовой массы. Сначала одну ногу нанесли – обернули, потом вторую. И дальше выше и быстрее. В результате тело превратится в блестящий кокон. Укройтесь одеялом и расслабьтесь на полчаса. Потом примите душ и нанесите на кожу питательный крем.