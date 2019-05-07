В магазинах, где продаются ковры, можно приобрести остатки или обрезки ковролина. Мне пришла в голову идея сделать самой мозаичный ковер. Присмотрелась к интерьеру, какие цвета есть в комнате, и стала подбирать подходящие куски. Приобрела несколько недорогих обрезков и рулон войлока для основы. Дома нарисовала эскиз, вырезала детали нужных размеров и форм. Части ковролина снизу склеила скотчем для ковров, нанесла на войлок шпателем дисперсный клей и приклеила детали. Хорошо прижала и оставила на ночь. Край ковра обработала бордюрной лентой. Так я стала обладательницей эксклюзивного, недорогого ковра! Идея мне так понравилась, что теперь буду экспериментировать и дальше. Как легко и быстро почистить ковер или новые идеи для ремонта кухни читайте на нашем сайте.