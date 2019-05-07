7 мая православные Уральска отмечают родительский день или Радоницу. В этот день тысячи жителей города приехали на кладбище, чтобы помянуть своих усопших родственников.На дорогах в этот день дежурили сотрудники полиции. Несмотря на это, с самого утра от СОШ №20 до кладбища образовался многокилометровый затор из автомобилей. Многотонные фуры, строительная техника, автобусы и многочисленные автомашины часами стояли в пробках.У входа на кладбище развернулись ларьки с искусственными цветами и венками. Ассортимент был широкий, а цены зависели от размеров. Так, стоимость венков начиналась от 600 тенге и доходила до 6500 тенге. Искусственные букеты можно было приобрести от 250 тенге до 1600 тенге. Корзинки с разноцветными цветами стоили от 2000 до 3500 тенге. Одиночные цветы продавались от 50 до 500 тенге. Желающие могли приобрести и живые тюльпаны по 50-100 тенге и розы по 500 тенге. По желанию покупателей здесь же можно было собрать и свой букет с разнообразными аксессуарами и лентами. Продавец Юлия отметила, что торговлей занимается каждый год, и люди хорошо покупают букеты и венки.Чуть дальше расположились мангалы с шашлыками и столики с квасом и лимонадом. Стоит отметить, что палка шашлыка из свинины стоила 1200 тенге, а шашлык из курицы желающие могли купить по 1000 тенге. Среди людей было немало желающих перекусить. Для них предприниматели организовали столы и стулья.Среди многочисленных людей, пришедших на кладбище, были и попрошайки - инвалиды на колясках, дети и люди преклонного возраста.Как рассказала жительница города Вера Николаевна, она каждый год приходит на кладбище почтить память своих родителей и многочисленных родственников. – Радоница - это особый день, когда половина жителей города все как один собираются на кладбище. В этот день мы убираем могилы, выносим мусор и наводим порядок. Но огорчает тот факт, что этот мусор никто не соизволил убрать с прохода. Это самая большая беда. Неужели нельзя раз в год пригнать сюда экскаватор с черпаком и вывезти весь этот хлам? Порядка и чистоты нет, никто за этим не следит. Я ходила к руководству кладбища, там перенаправили меня в акимат. Но результатов нет. Мы ведь живем в цивилизованном мире, здесь должны быть дорожки, тротуары, - рассказала Вера Николаевна.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.