По словам Айгерим, ранее на свое здоровье она не жаловалась и чувствовала себя хорошо. Но с февраля текущего года девушка стала наблюдать ноющие боли в грудной и поясничной области. Спустя какое-то время эти болевые ощущения резко начали распространяться на ноги и на правую руку, а спустя месяц девушка вовсе перестала ходить и чувствовать свои собственные ноги. Жизнерадостную и ведущую активную жизнь Айгерим парализовало, она стала прикованной к постели. После диагностики девушки врачи города Атырау резюмировали о проведении сложной операции. Данная операция требовала высочайшей квалификации нейрохирургов и специального оборудования, которыми в полной мере оснащен Национальный центр нейрохирургии. По данному случаю был проведен консилиум врачей под руководством заведующего отделения спинальной нейрохирургии и периферической нервной, доктора медицинских наук, профессора АО «НЦН», академика НАЕН РК - Талгатом Керимбаевым, на котором была определена тактика лечения пациентки. Врачами отделения спинальной нейрохирургии и периферической нервной системы была проведена операция по удалению опухоли спинного мозга в районе верхнего грудного отдела позвоночника. Операцию проводил нейрохирург с 20-летним стажем, кандидат медицинских наук – Ермек Урунбаев и врач нейрохирург - Мейржан Ошаев. Операция длилась 3 часа и прошла успешно. Во время операции применялось современное операционное оборудования как нейромониторинг, которое позволяет контролировать различные участки нервной системы и ее проводящие пути, таким образом, снижается вероятность неврологических осложнений. На первые сутки после операции у девушки отмечается, улучшение состояния виде нарастания сил, появились движения в конечностях, а уже спустя 3 дня девушка смогла встать на ноги и самостоятельно ходить. Девушка с улыбкой на лице рассказывает: «Я очень рада и счастлива что могу сама вставать, ходить, передвигаться. Ведь, когда я приехала сюда совсем не могла двигаться, просто даже шевелить пальцами. Если честно, пока находилась в постельном режиме, я очень боялась что останусь парализованной на всегда, ведь я молодая еще, столько планов у меня на будущее. Берет гордость что у нас в стране есть такая клиника, где все на высшем уровне. Я очень благодарна врачам, они мне подарили новую жизнь, спасибо им всем большое!». Ежегодно в Центре нейрохирургии проводят более трех тысяч операций. Центр принимает пациентов со всех регионов Казахстана, а также из стран ближнего зарубежья, таких как Россия, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.