Концертная программа длилась около часа, началась она с поздравления заместителя акима Западно-Казахстанской области Габидоллы Оспанкулова. - Уважаемые западноказахстанцы, уважаемые гости города. В 1992 году был сохранен указ о создании вооруженных сил республики Казахстан. 7 мая - это День Защитника Отечества. Я вас поздравляю. Чтобы всегда у нас был порох сухим, чтобы всегда наши войска были боеготовыми и использовались только в наших военных учениях. На сегодняшний день Казахстан выбрал миролюбивую политику, наши войска не только внутри страны показываются на учениях, но и на международных миротворческих миссиях организаций объединенных наций активно принимают участие. Мы гордимся нашими войсками. Наша молодежь, согласно Конституции, выполняет свой долг, служить народу в войсках. Они должны осознавать, чтобы в будущем никогда не было войны. Поздравляю всех с этим праздником и желаю, чтобы наша независимость была вечной, а также был экономический рост и повышенное благосостояние народов Казахстана. Для этого есть все условия, нужно только трудиться. Поэтому с праздником, всем успехов. Да здравствуют наши войска, да здравствует наш Казахстан, - поздравил собравшихся Габидолла Оспанкулов. Стоит отметить, что организатором концертной программы ко Дню Защитника Отечества является Областной молодежный творческий центр. - Вся программа будет сопровождаться симфоническим оркестром Западно-Казахстанской области, а также вокальные солисты исполнят музыкальные композиции, а танцевальные коллективы города исполнят танцы в национальном стиле, - рассказала режиссер Областного молодежного творческого центра Римма Аубакирова.