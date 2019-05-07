Иллюстративное фото из архива "МГ" - Вы знаете, что существуют правила выпаса и содержания скота? Пасти домашних животных в пределах любого населенного пункта – будь то город или поселок – категорически нельзя", пишет "Спецавтобаза" и напоминает о 246 статье ГК РК, согласно которой "можно лишиться оставленного без присмотра ходячего четвероногого имущества". Также комслужба напомнила о статье 505 Кодекса РК «Об административных правонарушениях», согласно которой нерадивого хозяина могут оштрафовать на 20 МРП (50 500 тенге), а при повторном нарушении – уже на 30 МРП. И не забыла сообщить хозяевам крупно-рогатого скота, что экскременты, оставленные коровами/лошадьми в общественных местах, должны убирать хозяева, иначе вновь грозит штраф. Поводом к написанию обращения стали частые жалобы горожан в соцсетях о появлении коров и лошадей, а иногда и верблюдов в центре Атырау. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.