В акимате Уральска сообщили, что в данный момент идет поиск нарушителя, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". - Гниющие шкуры вывезло ТОО "Жайык Таза Кала", - сообщили в пресс-службе акима города. - Просим жителей сообщать своевременно и фиксировать такие нарушения на фотои видео. Напомним, 3 мая житель города обнаружил недалеко от дачного поселка в районе Телецентра тонны гниющих шкур КРС. По его словам, они лежат давно, так как успели начать гнить и по округе разносится неприятный запах.