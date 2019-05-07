Великая Отечественная война закончилась 74 года назад. Юное поколение знает о ней уже лишь только из учебников. С каждым годом редеют ряды ветеранов - прямых участников того страшного действа. На сегодня в Бурлинском районе проживают 4: Михаил Прокофьевич Панченко, Михаил Николаевич Костенко, Николай Иванович Дондик и Михаил Иванович Шепель. Чествование ветеранов, память об их подвиге - долг молодого поколения. В предверии Дня Победы аким Бурлинского района Санджар Алиев посетил с поздравлениями ветеранов ВОВ. При встрече ветераны выразили благодарность за внимание, поделились своим мыслями по разным темам и высказали главное пожелание: "Пусть не будет войны". Мира и спокойствия нашей земле!Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.