По данным РГП "Казгидромет", в Уральске будет погода без осадков, днем +27, ночью +13. В Атырау днем столбик термометра поднимется до 32 градусов тепла, ночью +16. В Актобе переменная облачность, днем 30 градусов выше нуля, ночью +10. В Актау также без осадков. 32 градуса выше нуля днем и +20 ночью.