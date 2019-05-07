Родители новорожденной девочки поклонники "Игры престолов" и решили назвать дочь в честь героини популярного сериала.Как сообщает Tengrinews.kz Дейнерис родилась 26 апреля. Что дочку будут звать именно так родители решили еще несколько лет назад. Правда родственники восприняли такое имя в штыки, особенно бабушка. «Вся родня была против. Моя мама говорила не придет в роддом, если сделаю так. Она за традиционные имена. Но это мой ребенок и я вправе поступать по-своему» https://www.instagram.com/p/BxJrD5QndHV/?utm_source=ig_web_copy_link Сейчас все смирились. Поняли, что главное - здоровье девочки. «Нашего старшего сына зовут Адриан - тоже необычное имя. Прежде чем найти такое, я перевернула весь интернет», - рассказала мама Римма.