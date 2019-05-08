В рамках программы «Цифровой Казахстан» - «Умный город» 7 мая, на набережной 14 мкр. установлена «смарт-скамейка»- 100% от солнечных батарей - установлены в козырёк. Имеет: USB- зарядное устройство, беспроводное зарядное устройство, 4G, до 150 Мбит/с, в диапазоне – до 20 м, и освещение.Модель разработала казахстанская компания ТОО «Келешек». Первая скамейка подарок фирмы городу и горожанам.