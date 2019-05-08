3 апреля в Уральске родилась тройня и ровно через месяц малышек с мамой выписали из больницы. Стр. 2 В ЗКО 82 человека заболели корью, среди которых 14 - это дети в возрасте до одного года. Стр. 31 Только в этом году за счет республиканского и городского бюджета многодетным семьям обещают выдать 70 квартир.  Стр. 2 30 апреля в аэропорту Уральска встретили финалиста престижного проекта "Голос. Дети" Ержана Максима. Стр. 30 Уральские полицейские спасли девушку, пытавшуюся спрыгнуть с крыши пятиэтажки.  Стр. 2 Несколько заключенных уральской колонии строгого режима нанесли себе увечья.  Стр. 30 Истории детей, победивших рак. Стр. 17, 19 Майские работы в саду и огороде. Стр. 23  