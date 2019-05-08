3 апреля в Уральске родилась тройня и ровно через месяц малышек с мамой выписали из больницы.В ЗКО 82 человека заболели корью, среди которых 14 - это дети в возрасте до одного года.Только в этом году за счет республиканского и городского бюджета многодетным семьям обещают выдать 70 квартир.30 апреля в аэропорту Уральска встретили финалиста престижного проекта "Голос. Дети" Ержана Максима.Уральские полицейские спасли девушку, пытавшуюся спрыгнуть с крыши пятиэтажки.Несколько заключенных уральской колонии строгого режима нанесли себе увечья.Истории детей, победивших рак.Майские работы в саду и огороде.