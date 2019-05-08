Иллюстративное фото из архива "МГ" Увеличена плотность нарядов на улицах и общественных местах. При этом особое внимание уделено местам проведения праздничных мероприятий и массового гуляния граждан. - В связи с проведением в городе Уральск «Мәңгілік Даңқ- Бессмертный полк» сотрудниками полиции будут приняты меры по обеспечению безопасности данного мероприятия. Департамент полиции обращается к участникам дорожного движения с просьбой заранее спланировать маршруты передвижения во время шествия с целью исключения аварийных и заторовых ситуаций. В то же время информируем, что по всем фактам нарушения общественного порядка, а также действий, направленных на срыв, создание неудобств участникам проводимых культурно-массовых мероприятий, полицией будут приниматься меры немедленного реагирования в соответствии с законодательством Республики Казахстан, - сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.