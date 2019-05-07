По сообщению Хабар 24 сравнивалась цена во все четыре направления - север, юг, запад и восток. Основываясь на цену, указанную на сайтах авиакомпаний сегодня: Перелет Нур-Султан – Костанай будем вам стоить от 80000 тенге, на 11000 меньше стоимость билета до Шымкента. Добраться до Атырау - около 100000 тенге. И это необходимо покупать единовременно билет туда и обратно. Самые дешевые авиабилеты с Нур-Султана в период 9-12 мая: до Костаная - 80 296 тенге, до Шымкента - 70 826 тенге, до Атырау - 96 432 тенге, до Алматы – 50500 тенге. Самое дорогое путешествие в Усть-Каменогорск- в обе стороны свыше 120000 тенге. Получается на праздничные авиабилеты цена выросла вдвое. А, после 13 мая, например в Алматы и обратно, можно слетать в два раза дешевле. Путешествуйте с нами!  Музейный комплекс под открытым небом, пещера с живой водой, старинный европейский замок совсем близко.