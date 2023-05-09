– День Победы – великий праздник, который стал ярким примером несгибаемого духа и бесконечного героизма нашего народа во имя защиты Родины. Это наш главный праздник на все времена, потому что он является частью истории каждой семьи. И сегодня мы благодарны тем бойцам и героям, которые пали и не вернулись с полей сражений. В Великой Отечественной войне участвовало более 1,8 млн казахстанцев. Порядка 80 тысяч являются нашими земляками, лишь половина из них вернулась с полей сражений. Свыше 11 тысяч человек были удостоены звания Героя Советского Союза, из них 528 – выходцы из Казахстана. Среди них за ратный подвиг 40 западноказахстанцев были удостоены высокого звания Героя Советского Союза. На сегодняшний день среди нас живут 16 ветеранов по области, а по городу – 14. Огромный вклад в Победу внесли и труженики тыла. Матери, бабушки и дети, которые трудились на полях и фермах, заводах и фабриках – все они жили с единственной мыслью: «Все для фронта! Все для победы!» Наша страна гордится своей историей. Именно дорогие наши ветераны проложили путь к нашему счастью и независимости. Мы выражаем великое восхищение героизму и труду нашего народа на фронтах и в тылу. Вы – наша гордость и слава на все времена! – говорит заместитель председателя Западно-Казахстанского областного филиала Республиканского общественного объединения «Ветераны Вооруженных Сил» Анатолий Боровский.

– Люди старшего поколения гордятся тем, что плоды Победы принесли счастье: жизнь в свободе и независимом государстве, которое стало примером для многих стран на земле и завоевало мировой авторитет. Это ведь не только праздник, это день горечи и потери. Только по официальным данным 27 млн. человек погибло – это страшно подумать. Советский народ победил злейшего врага – гитлеровский фашизм, и освободил всю Западную Европу. Гитлер рассчитывал, что в многонациональном Советском Союзе будут распри. Но нет, советский народ был един. И трудились все люди во имя Победы. И я призываю молодежь беречь мир. Будьте дружны и подымайте экономику, – подчеркнул ветеран.

– Прадед Федор Пряхин погиб в Подмосковье, и похоронен в братской могиле. Мы его долго не могли найти, чтобы хотя бы знать. Всех земляков поздравляю с праздником. Самое главное, чтобы все жили в мире и согласии, – пожелала Наталья.

Фото Оксаны КАТКОВОЙ Руководство области и города, представители Ассамблеи народа Казахстана ЗКО, ветераны войны и труда возложили цветы к братской могиле воинов, умерших от ран в госпиталях Уральска, памятникам Г.Жукову, трем женщинам героям М.Маметовой, Х.Доспановой и А.Молдагуловой, Т.Масину, к мемориалу «Этих дней не смолкнет Слава». Возложили цветы и отдали дань памяти у "Вечного огня" на площади Победы.Ветеран Великой Отечественной войны Вениамин Скаленко служил в противотанковом дивизионе 105 гвардейской и 3-й противотанковой батарее под командованием гвардии капитана Васильчикова.На площади Победы было многолюдно. Уральцы пришли отдать дань памяти погибшим в Великую Отечественную войну, а также исполняли песни военных лет. Пока ветераны Великой Отечественной войны находились на площади, все торопились сфотографироваться с ними на память. Каждый год к Вечному огню приходит Наталья Зиненко с дочерью Аленкой, чтобы возложить цветы и помянуть прадедушку, могилу которого они смогли найти в прошлом году.К слову, сегодня в Уральске проживает 14 ветеранов ВОВ.Фото Оксаны КАТКОВОЙФото Оксаны КАТКОВОЙФото Оксаны КАТКОВОЙФото Оксаны КАТКОВОЙФото Оксаны КАТКОВОЙФото Оксаны КАТКОВОЙФото Оксаны КАТКОВОЙФото Оксаны КАТКОВОЙМы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.