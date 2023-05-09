Михаил Иванович Шепель родился 18 марта 1926 года в селе Приуральное Бурлинского района. На фронт ушел в 1943 году. Служил в 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознаменной дивизии. Боевое крещение принял на Карельском фронте при форсировании реки Свирь в Ленинградской области. Воевал на 3 Украинском фронте. Имеет ранение. При освобождении Венгрии весной 1945 года получил орден «Красная Звезда». За спасение раненого товарища награжден медалью «За отвагу». После войны служил в армии до осени 1950 года. Вернувшись домой работал в Бурлинском лесхозе до выхода на пенсию. Имеет грамоту от госкомитета лесного хозяйства КазССР за добросовестный труд и долголетнюю работу. Михаил Иванович любит рыбачить, пишет стихи и играет на баяне. Вместе с супругой вырастили и воспитали троих детей. Является почетным гражданином Бурлинского района.Фото Ирины ШУКЛИНОЙ Ирина ШУКЛИНА Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
