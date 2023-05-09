Михаил Иванович Шепель родился 18 марта 1926 года в селе Приуральное Бурлинского района. На фронт ушел в 1943 году. Служил в 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознаменной дивизии. Боевое крещение принял на Карельском фронте при форсировании реки Свирь в Ленинградской области. Воевал на 3 Украинском фронте. Имеет ранение. При освобождении Венгрии весной 1945 года получил орден «Красная Звезда». За спасение раненого товарища награжден медалью «За отвагу». После войны служил в армии до осени 1950 года. Вернувшись домой работал в Бурлинском лесхозе до выхода на пенсию. Имеет грамоту от госкомитета лесного хозяйства КазССР за добросовестный труд и долголетнюю работу. Михаил Иванович любит рыбачить, пишет стихи и играет на баяне. Вместе с супругой вырастили и воспитали троих детей. Является почетным гражданином Бурлинского района.

Фото Ирины ШУКЛИНОЙ Празднование Дня Победы началось с возложения венков к памятнику погибшим в годы войны. С 1941 по 1945 годы из Бурлинского района на фронт ушло более 4 тысяч человек, половина из них не вернулась домой. Почтить память земляков на привокзальную площадь у памятника собрались: руководство района и города, ветеранских организаций, госучреждений, компании КПО, предприятий, общественных объединений и жители города. Некоторые пришли с портретами фронтовиков. Играл духовой оркестр. После аким Бурлинского района Еркебулан Ихсанов навестил на дому ветерана Великой Отечественной войны Михаила Ивановича Шепеля. Несмотря на преклонный возраст, ветеран чувствует себя хорошо и рад гостям. Аким района поздравил фронтовика с праздником, зачитал поздравительный адрес от акима ЗКО Наримана Турегалиева и вручил подарок – проигрыватель в ретро-стиле и пластинку с песнями военных лет. От акимата Бурлинского района ветерану была подарена стиральная машина. В свою очередь Михаил Шепель поблагодарил всех за оказанное внимание, пожелав мирного неба и процветания Казахстану. Для ветерана, во дворе дома духовой оркестр исполнил песни и марши военных лет. Празднование Дня Победы в Аксае проложил концерт в парке им. Жангирова.Фото Ирины ШУКЛИНОЙ